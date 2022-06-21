Работы известных уличных художников теперь дополнены фразами Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

В Екатеринбурге художница Олеся Ильенок заменила и доработала арт-проекты уличных художников Тимы Ради, Покраса Лампаса и Ильи Мозги. Обновленные версии появились в цифровой среде и стали частью проекта художницы Wall_for_Scroll, который состоит из 20 цифровых уличных объектов в виде текстовых посланий. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арт фестиваля «ЧО».

«Я подумала, что было бы здорово позаигрывать с уличными работами художников, которые уже есть. Некоторые обижаются, когда их работы закрашиваются физически, но все-таки они у меня представлены в цифровом пространстве», — рассказала Ильенок. По этом причине она увековечила работы известных художников в электронном виде, добавив к ним различные фразы.

Так к работе Покраса Лампаса «Метасуперматический крест», созданной в рамках фестиваля STENOGRAFFIA, художница подобрала высказывание «Великий вопрос жизни — хорошо выглядеть на фото». Арт-объект Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда мы идем?», созданный в 2017 году в канун Уральской биеннале, теперь дополняет фраза «Весна настала, потому что мы не знаем, куда мы идем».

Еще одна работа, которую «закрасила» Ильенок, — это арт-объект Ильи Мозги «Любовь», расположенный у ТРЦ «Мега». Участница паблик-арт фестиваля «ЧО» добавила к ней фразу «Любовь это все станет твоим». «Она очень подходит к локации, где люди приобретают себе товары. На это высказывание можно смотреть шире. Например, можно воспринимать любовь как присвоение человека, и тогда в этом высказывании возникает что-то жуткое», — говорит Ильенок.

Чтобы увидеть оцифрованные работы художников , нужно пройти мимо их локаций и открыть приложение «Вконтакте». Объекты художницы появятся в ленте и историях в виде таргетированной рекламы.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге с мая по ноябрь 2022 года пройдет уральский фестиваль паблик-арта «ЧО». Во время него покажут как объекты цифрового искусства, так и арт-объекты в виде огромного младенца и деревянных идолов с кошками и собаками.

Арт-объект Ильи Мозги не обошелся без цифрового дополнения Фото: пресс-служба пабли-арт программы «ЧО»

Работа Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки на Уралмаше теперь дополнена фразой Фото: пресс-служба пабли-арт программы «ЧО»

Работа Тимы Ради на здании Приборостроительного завода стала чуть длиннее Фото: пресс-служба пабли-арт программы «ЧО»

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