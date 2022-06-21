Песков подтвердил переговоры с Турцией по украинскому зерну

21 июня 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Вопросами вывоза зерна займется Минобороны РФ, заявил Песков Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент России Владимир Путин не будет лично принимать участие в переговорах с Турцией об обеспечении безопасного коридора для вывоза зерна из Украины. Этим вопросом займется Министерство обороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Это по линии Минобороны», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, планирует ли российский президент Путин принимать делегацию из Турции. Ранее ряд турецких СМИ сообщили, что на следующей неделе в Стамбуле состоятся переговоры между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, посвященные проблеме вывоза украинского зерна. По информации изданий, в переговорах могут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. После начала спецоперации, направленной на спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, украинская сторона заминировала подходы к морским портам. Россия в свою очередь, с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. После этого Запад и Украина попытались обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе. Однако Путин заверил, что Россия гарантирует беспрепятственный выход судов с зерном, если Украина разминирует свои порты. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент России Владимир Путин не будет лично принимать участие в переговорах с Турцией об обеспечении безопасного коридора для вывоза зерна из Украины. Этим вопросом займется Министерство обороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Это по линии Минобороны», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, планирует ли российский президент Путин принимать делегацию из Турции. Ранее ряд турецких СМИ сообщили, что на следующей неделе в Стамбуле состоятся переговоры между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, посвященные проблеме вывоза украинского зерна. По информации изданий, в переговорах могут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. После начала спецоперации, направленной на спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, украинская сторона заминировала подходы к морским портам. Россия в свою очередь, с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. После этого Запад и Украина попытались обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе. Однако Путин заверил, что Россия гарантирует беспрепятственный выход судов с зерном, если Украина разминирует свои порты.