Терапевт Романенко назвала болезни, которые скрываются за ленью

Лень может говорить о проблемах со щитовидной железой, считает Татьяна Романенко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Лень может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а также о наличиях хронических заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

«Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы, — прим. URA.RU). При данном заболевании у человека развивается апатия, лень и общая слабость. Также причиной лени могут стать хронические болезни», — объяснила Татьяна Романенко.

В беседе с URA.RU клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина добавила, что лень может свидетельствовать о депрессии. «Если нет сил, настроения, с утра не хочется вставать, то нельзя исключать какие-то расстройства психологического порядка. Ведь лени как таковой не существует, есть недостаток внешней либо внутренней мотивации. Или вроде и рад бы что-то сделать, но присутствие депрессивного эпизода, не дает мобилизоваться, нет внутренних сил», — отметила она.

При этом, подчеркнула психолог, в обществе и по сей день существует стереотип по поводу лени. «Мы до сих пор сталкиваемся со стигматизацией (социальным ярлыком, — прим. URA.RU), когда говорят: „Да что ты выдумываешь, нет у тебя никакой депрессии, ты просто ленивый“», — заключила Дворкина.