«Ведомости»: IKEA освобождает площади в торговых центрах

22 июня 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

IKEA уведомила ТЦ о желании досрочно расторгнуть договоры аренды Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания IKEA начала уведомлять руководство торговых центров о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в коммерческой недвижимости. «Письма (уведомления о расторжении договоров аренды — прим. URA.RU) получили почти все ТЦ, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA», — пишет издание. По информации, предоставленной источниками, за досрочное расторжение договоров аренды шведскому бренду грозят большие штрафы. Однако в ряде торговых центров у IKEA может подойти срок «для так называемой break option, или опции расторжения по инициативе арендатора, без штрафа с уведомлением за три месяца», уточнил инсайдер. В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Речь идет о заводах в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Также компания предупредила о сокращении всех сотрудников. При этом торговые центры МЕГА, которые принадлежат шведскому бренду, останутся и будут работать в прежнем режиме, дополняет «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Компания IKEA начала уведомлять руководство торговых центров о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в коммерческой недвижимости. «Письма (уведомления о расторжении договоров аренды — прим. URA.RU) получили почти все ТЦ, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA», — пишет издание. По информации, предоставленной источниками, за досрочное расторжение договоров аренды шведскому бренду грозят большие штрафы. Однако в ряде торговых центров у IKEA может подойти срок «для так называемой break option, или опции расторжения по инициативе арендатора, без штрафа с уведомлением за три месяца», уточнил инсайдер. В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Речь идет о заводах в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Также компания предупредила о сокращении всех сотрудников. При этом торговые центры МЕГА, которые принадлежат шведскому бренду, останутся и будут работать в прежнем режиме, дополняет «Царьград».