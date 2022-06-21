«Ведомости»: IKEA освобождает площади в торговых центрах

Компания IKEA начала уведомлять руководство торговых центров о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в коммерческой недвижимости.
«Письма (уведомления о расторжении договоров аренды — прим. URA.RU) получили почти все ТЦ, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA», — пишет издание.
По информации, предоставленной источниками, за досрочное расторжение договоров аренды шведскому бренду грозят большие штрафы. Однако в ряде торговых центров у IKEA может подойти срок «для так называемой break option, или опции расторжения по инициативе арендатора, без штрафа с уведомлением за три месяца», уточнил инсайдер.
В марте компания закрыла магазины в России. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации на Украине. 15 июня IKEA заявила, что продаст все четыре фабрики в России. Речь идет о заводах в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях. Также компания предупредила о сокращении всех сотрудников. При этом торговые центры МЕГА, которые принадлежат шведскому бренду, останутся и будут работать в прежнем режиме, дополняет «Царьград».
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