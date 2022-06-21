Минсельхоз отказался ввозить Coca-Cola по параллельному импорту

22 июня 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Возможность ввода напитка по параллельному импорту в настоящее время не рассматривается, заявили в Минсельхозе РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России отказались вносить напитки американской компании Coca-Cola в перечень товаров, попадающих под параллельный импорт. Такое решение было принято Минсельхозом России. «В настоящее время на площадке Минсельхоза не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — сказали представители министерства в разговоре с ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что действующие мощности по производству безалкогольных напитков в РФ в силах обеспечить внутренний спрос в полном объеме. По их словам, отечественные производители поставляют на рынок довольно широкий ассортимент подобных напитков. Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. В середине июня дистрибьюторы компании в России Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) сообщили, что в стране больше не будут производить и продавать напитки бреда Coca-Cola. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России отказались вносить напитки американской компании Coca-Cola в перечень товаров, попадающих под параллельный импорт. Такое решение было принято Минсельхозом России. «В настоящее время на площадке Минсельхоза не рассматривается возможность внесения напитков под брендами Coca-Cola Company в список товаров для параллельного импорта», — сказали представители министерства в разговоре с ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что действующие мощности по производству безалкогольных напитков в РФ в силах обеспечить внутренний спрос в полном объеме. По их словам, отечественные производители поставляют на рынок довольно широкий ассортимент подобных напитков. Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. В середине июня дистрибьюторы компании в России Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) сообщили, что в стране больше не будут производить и продавать напитки бреда Coca-Cola.