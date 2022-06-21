Экс-премьер Украины назвал причину возможного распада Евросоюза

22 июня 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Азаров предположил, что политика «выравнивания» может привести к расколу ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Принцип «выравнивания», действующий в Евросоюзе, может заставить развитые страны задуматься о выходе из него, люди не всегда воспринимают позитивно денежные отчисления другим государствам. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «За то, что они когда-то присоединили к Европейскому Союзу какие-то страны, платят значительные суммы из своих доходов на так называемую дотацию выравнивания. <…> Она (политика — ред.) иррациональная, и она рано или поздно ведет к тому, что не только Великобритания выйдет из Европейского Союза, как она сделала, но и ряд других стран подумают о том, что стоит ли там им находиться», — сказал Азаров в беседе с РИА «Новости». Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объявил о начале развала Европейского союза. Сенатор Алексей Пушков предрек раскол Евросоюза из-за Украины. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций. Экономист Василий Колташов предположил, что в результате часть ЕС может отойти к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а другая переформатирует остаток. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Принцип «выравнивания», действующий в Евросоюзе, может заставить развитые страны задуматься о выходе из него, люди не всегда воспринимают позитивно денежные отчисления другим государствам. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. «За то, что они когда-то присоединили к Европейскому Союзу какие-то страны, платят значительные суммы из своих доходов на так называемую дотацию выравнивания. <…> Она (политика — ред.) иррациональная, и она рано или поздно ведет к тому, что не только Великобритания выйдет из Европейского Союза, как она сделала, но и ряд других стран подумают о том, что стоит ли там им находиться», — сказал Азаров в беседе с РИА «Новости». Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объявил о начале развала Европейского союза. Сенатор Алексей Пушков предрек раскол Евросоюза из-за Украины. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций. Экономист Василий Колташов предположил, что в результате часть ЕС может отойти к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а другая переформатирует остаток.