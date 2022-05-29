Замканцлера ФРГ Хабек объявил о начале развала Евросоюза

30 мая 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Евросоюзу грозит развал из-за потери единства, считает Роберт Хабек Фото: Александр Елизаров © URA.RU Единство Европейского союза начало рушиться. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек. «После начала спецоперации России на Украине мы увидели, что может произойти, когда Европа становится единой. В преддверии саммита [ЕС] будем надеяться, что так будет и дальше. Но сейчас уже [это единство] начинает рушиться», — передает слова Роберта Хабека агентство Reuters. Глава немецкого Минфина призвал Германию выступить на саммите с единой позицией, а не воздерживаться на голосовании из-за разногласий внутри правительства. Также он добавил, что это единство должны показать и другие страны Евросоюза. Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель объявил о расколе Европы надвое из-за санкций против России. В апреле кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала избавиться от Евросоюза. По результатам президентской гонки, политику Ле Пен поддержали 41,45% избирателей. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал страны ЕС покидать объединение. Итальянская газета Corriere Della Sera сообщала о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрался создать новый альянс, альтернативный Евросоюзу. По его задумке, участники должны объединиться из-за недоверия к Брюсселю и ненависти к России.

Единство Европейского союза начало рушиться. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек. «После начала спецоперации России на Украине мы увидели, что может произойти, когда Европа становится единой. В преддверии саммита [ЕС] будем надеяться, что так будет и дальше. Но сейчас уже [это единство] начинает рушиться», — передает слова Роберта Хабека агентство Reuters. Глава немецкого Минфина призвал Германию выступить на саммите с единой позицией, а не воздерживаться на голосовании из-за разногласий внутри правительства. Также он добавил, что это единство должны показать и другие страны Евросоюза. Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель объявил о расколе Европы надвое из-за санкций против России. В апреле кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала избавиться от Евросоюза. По результатам президентской гонки, политику Ле Пен поддержали 41,45% избирателей. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал страны ЕС покидать объединение. Итальянская газета Corriere Della Sera сообщала о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрался создать новый альянс, альтернативный Евросоюзу. По его задумке, участники должны объединиться из-за недоверия к Брюсселю и ненависти к России.