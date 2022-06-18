Экономист Колташов раскрыл, что будет после развала Евросоюза

19 июня 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции убивают европейскую экономику, что приведет к развалу Евросоюза. В результате часть ЕС может отойти к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а другая переформатирует остаток. Такое мнение выразил экономист Василий Колташов. После распада Евросоюза часть стран уйдет в ЕАЭС и будет пытаться развивать свою экономику там, заявил Василий Колташов агентству «Прайм». Другая часть, по его мнению, переформатирует то, что останется от ЕС, и будут цепляться за «единство и целостность» союза, нанося колоссальный ущерб своей экономике. Он подчеркнул, что антироссийские санкции неизбежно ведут европейскую экономику к деградации, безработице, обнищанию, социальным взрывам и распаду блока. «На фоне бездумного отказа от российских нефти и газа вся европейская продукция — обработка, машиностроение и т. п. — станет слишком дорогой и неконкурентоспособной. Инфляция набирает обороты, разрушение среднего класса только началось, нефть пока поступает, а компании, в том числе, химические, уже хоронят себя», — объяснил эксперт. На его взгляд, распад ЕС более чем логичное завершение для альянса. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объявил о начале развала Европейского союза. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал тенденцию, ведущую ЕС к распаду. Сенатор Алексей Пушков предрек раскол Евросоюза из-за Украины. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие санкции нанесли ущерб и по странам Запада, которые вводили их.