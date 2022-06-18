18 июня 2022

Экономист Колташов раскрыл, что будет после развала Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
Антироссийские санкции приведут ЕС к деградации экономики и неизбежному распаду, считает Василий Колташов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции убивают европейскую экономику, что приведет к развалу Евросоюза. В результате часть ЕС может отойти к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а другая переформатирует остаток. Такое мнение выразил экономист Василий Колташов.

После распада Евросоюза часть стран уйдет в ЕАЭС и будет пытаться развивать свою экономику там, заявил Василий Колташов агентству «Прайм». Другая часть, по его мнению, переформатирует то, что останется от ЕС, и будут цепляться за «единство и целостность» союза, нанося колоссальный ущерб своей экономике.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции неизбежно ведут европейскую экономику к деградации, безработице, обнищанию, социальным взрывам и распаду блока. «На фоне бездумного отказа от российских нефти и газа вся европейская продукция — обработка, машиностроение и т. п. — станет слишком дорогой и неконкурентоспособной. Инфляция набирает обороты, разрушение среднего класса только началось, нефть пока поступает, а компании, в том числе, химические, уже хоронят себя», — объяснил эксперт. На его взгляд, распад ЕС более чем логичное завершение для альянса.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объявил о начале развала Европейского союза. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал тенденцию, ведущую ЕС к распаду. Сенатор Алексей Пушков предрек раскол Евросоюза из-за Украины. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций.

Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие санкции нанесли ущерб и по странам Запада, которые вводили их.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Антироссийские санкции убивают европейскую экономику, что приведет к развалу Евросоюза. В результате часть ЕС может отойти к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), а другая переформатирует остаток. Такое мнение выразил экономист Василий Колташов. После распада Евросоюза часть стран уйдет в ЕАЭС и будет пытаться развивать свою экономику там, заявил Василий Колташов агентству «Прайм». Другая часть, по его мнению, переформатирует то, что останется от ЕС, и будут цепляться за «единство и целостность» союза, нанося колоссальный ущерб своей экономике. Он подчеркнул, что антироссийские санкции неизбежно ведут европейскую экономику к деградации, безработице, обнищанию, социальным взрывам и распаду блока. «На фоне бездумного отказа от российских нефти и газа вся европейская продукция — обработка, машиностроение и т. п. — станет слишком дорогой и неконкурентоспособной. Инфляция набирает обороты, разрушение среднего класса только началось, нефть пока поступает, а компании, в том числе, химические, уже хоронят себя», — объяснил эксперт. На его взгляд, распад ЕС более чем логичное завершение для альянса. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объявил о начале развала Европейского союза. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал тенденцию, ведущую ЕС к распаду. Сенатор Алексей Пушков предрек раскол Евросоюза из-за Украины. Британский аналитик Клайв Крук также заявлял, что Евросоюз начнет распадаться из-за последствий антироссийских санкций. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Власти РФ отмечали, что предыдущие санкции нанесли ущерб и по странам Запада, которые вводили их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...