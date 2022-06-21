Госдеп обманул американских наемников, плененных на Украине

22 июня 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Посольство РФ не получало обращений от властей США по поводу плененных наемников в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство США, которое ранее заявляло, что находится в контакте с иностранными наемниками, плененными российской стороной на Украине, не обращалось с этим вопросом в посольство РФ. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов. «Посольство России не получало обращений от властей США касательно плененных на Украине американских наемников», — отметил он. Слова Антонова приводит РИА «Новости». Ранее в Госдепе заявляли, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями по этому вопросу. Власти США якобы проверяют подлинность фотографий, на которых могли быть изображены другие граждане — американские наемники, попавшие в плен к ВС РФ. Белый дом уже высказался по этому поводу. Он «потрясен» заявлением российских властей о вероятной казни граждан США в ДНР, пишет MK.RU. Власти США уже призвали американских граждан не ездить на территорию Украины, где ведутся боевые действия, дополняет «Национальная служба новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Основная цель российской армии — спасение граждан Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам ВСУ и нацбатов. На украинской стороне сражаются иностранные наемники. Трое из них — граждане США и Марокко — были взяты в плен ВС РФ на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В ДНР их приговорили к смертной казни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Руководство США, которое ранее заявляло, что находится в контакте с иностранными наемниками, плененными российской стороной на Украине, не обращалось с этим вопросом в посольство РФ. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов. «Посольство России не получало обращений от властей США касательно плененных на Украине американских наемников», — отметил он. Слова Антонова приводит РИА «Новости». Ранее в Госдепе заявляли, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями по этому вопросу. Власти США якобы проверяют подлинность фотографий, на которых могли быть изображены другие граждане — американские наемники, попавшие в плен к ВС РФ. Белый дом уже высказался по этому поводу. Он «потрясен» заявлением российских властей о вероятной казни граждан США в ДНР, пишет MK.RU. Власти США уже призвали американских граждан не ездить на территорию Украины, где ведутся боевые действия, дополняет «Национальная служба новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Основная цель российской армии — спасение граждан Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам ВСУ и нацбатов. На украинской стороне сражаются иностранные наемники. Трое из них — граждане США и Марокко — были взяты в плен ВС РФ на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В ДНР их приговорили к смертной казни.