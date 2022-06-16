CNN: власти США изучают фото плененных на Украине американцев

17 июня 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Госдеп проверяет подлинность фото плененных на Украине Дрюке и Хюйна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, попавших в плен в ходе боев на Украине. Об этом сообщила мать одного из наемников Банни Дрюке. «Они напряженно работают над верификацией (фотографии — прим URA.RU). Мы очень надеемся», — рассказала женщина в беседе с телеканалом CNN. Она добавила, что видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками. Ранее издание The Telegrapgh сообщило, что Вооруженные силы России взяли в плен двух американских наемников. Ими оказались два бывших военнослужащих США, принимавших участие в спецоперации на стороне Украины. Предположительно, это 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хуинь, формирования которых находились вблизи Харькова. Позднее Госдеп сообщил об еще одном американце, который мог пропасть без вести на Украине. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, попавших в плен в ходе боев на Украине. Об этом сообщила мать одного из наемников Банни Дрюке. «Они напряженно работают над верификацией (фотографии — прим URA.RU). Мы очень надеемся», — рассказала женщина в беседе с телеканалом CNN. Она добавила, что видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками. Ранее издание The Telegrapgh сообщило, что Вооруженные силы России взяли в плен двух американских наемников. Ими оказались два бывших военнослужащих США, принимавших участие в спецоперации на стороне Украины. Предположительно, это 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хуинь, формирования которых находились вблизи Харькова. Позднее Госдеп сообщил об еще одном американце, который мог пропасть без вести на Украине. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.