Южные территории Украины исторически являются российскими, заявил Владимир Рогов Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Государственные границы между освобожденными территориями на юге Украины и Россией должны быть упразднены. Об этом заявил представитель совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев. На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть», — приводит слова Рогова РИА «Новости».

Представитель администрации Запорожья объяснил свое сравнение границы с Берлинской стеной тем фактом, что у более чем половины жителей Восточной части ФРГ родственники проживали в другой части, что приводило к трудностям между их коммуникацией. В качестве решения, в том числе, данной проблемы Берлинская стена была разрушена. По аналогии с этим событием, и должны быть упразднены границы между РФ и освобожденными территориями, уверен Рогов.

Также Рогов подчеркнул, что южные территории Украины исторически являются русскими землями. По его словам, Россия лишилась их из-за невыгодных Беловежских соглашениях, подписанных в 1991 году.

Большая часть Запорожья и Донбасса перешла под контроль российской армии в ходе спецоперации на Украине. Основной целью спецоперации, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, является демилитаризация и денацификация республики, а также прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.