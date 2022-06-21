Мэрия Сургута продает баню, которая никому не нужна

Банный комплекс в Сургуте оценили в 108 миллионов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мэрия Сургута (ХМАО) дважды не смогла продать банный комплекс на улице Декабристов, потому что его никто не хочет покупать за 108 миллионов рублей. Об этом URA.RU стало известно по итогам заседания постоянного комитета думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«Проведены торги по продаже банно-прачечного комбината по улице Декабристов в городе Сургуте. Аукционы, назначенные на 25 апреля текущего года и на 14 июня 2022 года, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок», — сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Алексей Дворников.

Текущая цена лота — 108 миллионов рублей. Теперь мэрия планирует продать баню уже со скидкой, причем власти готовы расстаться с имуществом за 54 миллиона 473 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в планах администрации Сургута выставить на торги еще один объект в городе. В мэрии собираются ликвидировать центральную аптеку из-за убытков.