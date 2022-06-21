Алексей Текслер утвердил в должности нового замминистра финансов Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителем министра финансов Челябинской области стал Андрей Фадеев. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер, сообщили URA.RU в ведомстве.

«Фадеев будет курировать направления организации исполнения областного и консолидированного бюджетов, казначейского исполнения областного бюджета. Также в его ведении будет исполнение расходов органов государственной власти», — пояснили в пресс-службе челябинского министерства финансов.

Андрею Валерьевичу Фадееву 47 лет. Имеет два высших образования, в том числе по специальности «Финансы и кредит» (диплом ЮУрГУ с отличием). Более 20 лет трудится в региональном минфине, где прошел путь от рядового специалиста до начальника управления областного казначейства.

«Благодаря тому, что в министерстве очень стабильный коллектив, мы имеем достойный кадровый резерв. Всегда есть опытные и квалифицированные специалисты, готовые, как Андрей Валерьевич, занять руководящие должности. Думаю, его прежняя должность начальника управления областного казначейства, тоже не будет пустовать — достойные претенденты на нее уже есть», — прокомментировал назначение министр финансов Андрей Пшеницын.

Предшественник Фадеева, Александр Гриб, ушел на повышение. В конце мая он возглавил министерство спорта региона.

Андрей Фадеев до назначения более 20 лет отработал на разных должностях в минфине Челябинской области Фото: пресс-служба минфина Челябинской области