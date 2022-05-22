Глава минфина Челябинской области объяснил уход заместителя

Андрей Пшеницын расстался с замом из-за высокого профессионализма последнего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переход замминистра финансов Челябинской области Александра Гриба на пост главы министерства спорта региона связан с его высоким профессиональным потенциалом и длительным опытом прямого взаимодействия с ведомством, которое он возглавил. Такое мнение высказал 23 мая министр финансов Андрей Пшеницын.

«Александр Андреевич (Гриб — ред.) был частью нашего коллектива почти 20 лет. Из них 12 лет он напрямую взаимодействовал с отраслевыми министерствами и ведомствами, курировал организацию исполнения их расходов, в том числе минспорта. Он прекрасно знает специфику их работы и те задачи, что сегодня решаются на областном уровне», — цитирует пресс-служба слова Пшеницына.

Губернатор Алексей Текслер 23 мая принял отставку возглавлявшего минспорта с апреля 2021 года Максима Соколова. В этот же день было принято решение о замене руководителя ведомства — новым министром стал Александр Гриб. Соколов стал первым замминистра министра физической культуры и спорта в конце 2020 года, а после ухода в отставку министра Леонида Одера был назначен исполняющим обязанности министра. В апреле 2021 Соколов стал полноправным главой ведомства.

На прошлой неделе Текслер сделал еще одно назначение. И. о. министра здравоохранения региона стала Агата Ткачева, до этого возглавлявшая территориальный ФОМС. Ее предшественник Юрий Семенов покинул должность в начале мая.