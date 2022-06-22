В Китае заявили о создании «азиатского НАТО»

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Участники нового союза должны стать сдерживающим рычагом для Китая в плане региональной безопасности Фото:

Участие Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии в Мадридском саммите НАТО является попыткой объединения этих страны в аналог Североатлантического альянса в Азии. Об этом сообщает китайский ресурс «Хуаньцюван».

По словам эксперта Фуданьского университета Ван Гуантао, участники данного объединения должны стать сдерживающим рычагом для Китая в плане региональной безопасности. Тем не менее каждая их этих стран в первую очередь преследует собственные приоритеты. Например, Новая Зеландия ставит акцент на автономности в своей политики, а Корея больше заботится о ситуации вокруг КНДР, чем противодействию угрозы со стороны Китая, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на китайский ресурс.

Ранее URA.RU сообщало, что США не планируют создавать азиатский аналог НАТО и добиваться конфронтации конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявлял министр обороны Ллойд Остин.

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Участие Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии в Мадридском саммите НАТО является попыткой объединения этих страны в аналог Североатлантического альянса в Азии. Об этом сообщает китайский ресурс «Хуаньцюван». По словам эксперта Фуданьского университета Ван Гуантао, участники данного объединения должны стать сдерживающим рычагом для Китая в плане региональной безопасности. Тем не менее каждая их этих стран в первую очередь преследует собственные приоритеты. Например, Новая Зеландия ставит акцент на автономности в своей политики, а Корея больше заботится о ситуации вокруг КНДР, чем противодействию угрозы со стороны Китая, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на китайский ресурс. Ранее URA.RU сообщало, что США не планируют создавать азиатский аналог НАТО и добиваться конфронтации конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявлял министр обороны Ллойд Остин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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