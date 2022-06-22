В Китае заявили о создании «азиатского НАТО»

22 июня 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Участники нового союза должны стать сдерживающим рычагом для Китая в плане региональной безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участие Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии в Мадридском саммите НАТО является попыткой объединения этих страны в аналог Североатлантического альянса в Азии. Об этом сообщает китайский ресурс «Хуаньцюван». По словам эксперта Фуданьского университета Ван Гуантао, участники данного объединения должны стать сдерживающим рычагом для Китая в плане региональной безопасности. Тем не менее каждая их этих стран в первую очередь преследует собственные приоритеты. Например, Новая Зеландия ставит акцент на автономности в своей политики, а Корея больше заботится о ситуации вокруг КНДР, чем противодействию угрозы со стороны Китая, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на китайский ресурс. Ранее URA.RU сообщало, что США не планируют создавать азиатский аналог НАТО и добиваться конфронтации конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявлял министр обороны Ллойд Остин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Участие Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии в Мадридском саммите НАТО является попыткой объединения этих страны в аналог Североатлантического альянса в Азии. Об этом сообщает китайский ресурс «Хуаньцюван». По словам эксперта Фуданьского университета Ван Гуантао, участники данного объединения должны стать сдерживающим рычагом для Китая в плане региональной безопасности. Тем не менее каждая их этих стран в первую очередь преследует собственные приоритеты. Например, Новая Зеландия ставит акцент на автономности в своей политики, а Корея больше заботится о ситуации вокруг КНДР, чем противодействию угрозы со стороны Китая, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на китайский ресурс. Ранее URA.RU сообщало, что США не планируют создавать азиатский аналог НАТО и добиваться конфронтации конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявлял министр обороны Ллойд Остин.