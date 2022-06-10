Пентагон: США не планируют расширять НАТО в Азии

11 июня 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

США не планируют создавать азиатский аналог НАТО, заявил шеф Пентагона Фото: Анна Майорова © URA.RU Соединенные штаты Америки не планируют создавать азиатский аналог НАТО и добиваться конфронтации конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин, выступая на международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. «Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки», — приводятся слова Остина на официальном сайте Министерства обороны США. Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости признать новую Стратегическую концепцию, чтобы формализовать расширение альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экс-дипломат Австралии, трижды занимавший пост заместителя посла в Китае, в свою очередь, заявил о том, что Азия начала опасаться возрождения западного колониализма на фоне расширения альянса. Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция заблокировала начало переговоров по расширение альянса. Кроме того, против расширения НАТО выступили власти Китая: по их мнению, этот шаг не способствует глобальной безопасности и стабильности. Там отмечали, что спустя тридцать лет после окончания «холодной войны» НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, а также занимается блоковой политикой и конфронтацией. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные штаты Америки не планируют создавать азиатский аналог НАТО и добиваться конфронтации конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин, выступая на международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. «Мы не ищем конфронтации или конфликта. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, раздробленному на враждебные блоки», — приводятся слова Остина на официальном сайте Министерства обороны США. Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости признать новую Стратегическую концепцию, чтобы формализовать расширение альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экс-дипломат Австралии, трижды занимавший пост заместителя посла в Китае, в свою очередь, заявил о том, что Азия начала опасаться возрождения западного колониализма на фоне расширения альянса. Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция заблокировала начало переговоров по расширение альянса. Кроме того, против расширения НАТО выступили власти Китая: по их мнению, этот шаг не способствует глобальной безопасности и стабильности. Там отмечали, что спустя тридцать лет после окончания «холодной войны» НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, а также занимается блоковой политикой и конфронтацией.