21 июня 2022

В тюменской реке нашли труп исчезнувшего рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционный сплав по реке Чусовой движения
Мужчина ушел проверять сети, а на следующий день его нашли мертвым (архивное фото) Фото:

В деревне Черкашина (Тобольский район, Тюменская область) обнаружили труп рыбака. Мужчина накануне ушел проверять рыболовные сети и пропал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления СК по региону.

«21 июня недалеко от берега реки Иртыш (в районе деревни Черкашина Тобольского района) найдено тело местного жителя 1965 года рождения с признаками утопления. По данному факту проводится процессуальная проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Как сообщили в ведомстве, по словам местных жителей, в последний раз погибшего видели 20 июня, когда он шел на реку проверять рыболовные сети.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут 77-летнего пенсионера. Он пошел в лес вместе с женой, но в итоге пропал.

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В деревне Черкашина (Тобольский район, Тюменская область) обнаружили труп рыбака. Мужчина накануне ушел проверять рыболовные сети и пропал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления СК по региону. «21 июня недалеко от берега реки Иртыш (в районе деревни Черкашина Тобольского района) найдено тело местного жителя 1965 года рождения с признаками утопления. По данному факту проводится процессуальная проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления. На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Как сообщили в ведомстве, по словам местных жителей, в последний раз погибшего видели 20 июня, когда он шел на реку проверять рыболовные сети. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут 77-летнего пенсионера. Он пошел в лес вместе с женой, но в итоге пропал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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