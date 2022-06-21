В тюменской реке нашли труп исчезнувшего рыбака

Мужчина ушел проверять сети, а на следующий день его нашли мертвым (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В деревне Черкашина (Тобольский район, Тюменская область) обнаружили труп рыбака. Мужчина накануне ушел проверять рыболовные сети и пропал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления СК по региону.

«21 июня недалеко от берега реки Иртыш (в районе деревни Черкашина Тобольского района) найдено тело местного жителя 1965 года рождения с признаками утопления. По данному факту проводится процессуальная проверка», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. Как сообщили в ведомстве, по словам местных жителей, в последний раз погибшего видели 20 июня, когда он шел на реку проверять рыболовные сети.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ищут 77-летнего пенсионера. Он пошел в лес вместе с женой, но в итоге пропал.