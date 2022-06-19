В Тюменской области пенсионер ушел в лес и исчез. Фото

20 июня 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Мужчина не выходит на связь с 19 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Виталий Груздев из деревни Леваши (Тюменская область) ушел в лес и пропал. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». 77-летний мужчина не выходит на связь с 19 июня, для его поисков нужны добровольцы. «77-летний Виталий Груздев днем 19 июня ушел в лес и не вернулся. Ориентир — деревня Леваши. Требуются добровольцы для поисков», — сообщили URA.RU в отряде «Лиза Алерт» Тюменской области. Мужчина был одет в синюю куртку с белым карманом спереди, темно-синие штаны, черные галоши и зеленую шляпу. Его рост — 176 см, волосы седые, глаза серые. Желающие помочь в поисках тюменца могут обратиться в «Лиза Алерт» по телефону горячей линии 8-800-700-54-52. Также позвонить можно напрямую координаторам — 8-982-909-15-00, 8-922-266-98-74. Если вам известно местоположение Виталия Груздева, свяжитесь с волонтерами или обратитесь в полицию по номеру 112. Ранее URA.RU писало, что пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли мертвым. Мужчина ушел в лес 8 июня, а 11 числа его тело обнаружили при помощи беспилотника. Фото: Лиза Алерт Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Виталий Груздев из деревни Леваши (Тюменская область) ушел в лес и пропал. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». 77-летний мужчина не выходит на связь с 19 июня, для его поисков нужны добровольцы. «77-летний Виталий Груздев днем 19 июня ушел в лес и не вернулся. Ориентир — деревня Леваши. Требуются добровольцы для поисков», — сообщили URA.RU в отряде «Лиза Алерт» Тюменской области. Мужчина был одет в синюю куртку с белым карманом спереди, темно-синие штаны, черные галоши и зеленую шляпу. Его рост — 176 см, волосы седые, глаза серые. Желающие помочь в поисках тюменца могут обратиться в «Лиза Алерт» по телефону горячей линии 8-800-700-54-52. Также позвонить можно напрямую координаторам — 8-982-909-15-00, 8-922-266-98-74. Если вам известно местоположение Виталия Груздева, свяжитесь с волонтерами или обратитесь в полицию по номеру 112. Ранее URA.RU писало, что пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли мертвым. Мужчина ушел в лес 8 июня, а 11 числа его тело обнаружили при помощи беспилотника.