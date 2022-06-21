В ЯНАО задержали девочку-подростка, торгующую наркотиками

Девушка-подросток из Иркутска была поймана в Ноябрьске с крупной партией наркотических средств. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, она приехала в город с целью сбыта запрещенного товара.
«16-летняя девушка, имеющая опыт в незаконном распространении наркотиков на территории Иркутской области, в апреле 2022 года получила от куратора задание отправиться в город Ноябрьск с целью незаконного распространения наркотических средств на территории города. Девушка предложила своему несовершеннолетнему другу принять участие в выполнении задания с целью заработка», — говорится в сообщении.
Несовершеннолетние были пойманы сотрудниками полиции в момент оборудования тайников с наркотиками. Следственные органы установили круг лиц, причастных к распространению запрещенных веществ. В отношении куратора начато уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что 14 июня в Ноябрьске поймали 17-летнего жителя, который оборудовал тайник для наркотиков. Подросток имел при себе крупную партию наркотических веществ, которые собирался продать.
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Девушка-подросток из Иркутска была поймана в Ноябрьске с крупной партией наркотических средств. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, она приехала в город с целью сбыта запрещенного товара. «16-летняя девушка, имеющая опыт в незаконном распространении наркотиков на территории Иркутской области, в апреле 2022 года получила от куратора задание отправиться в город Ноябрьск с целью незаконного распространения наркотических средств на территории города. Девушка предложила своему несовершеннолетнему другу принять участие в выполнении задания с целью заработка», — говорится в сообщении. Несовершеннолетние были пойманы сотрудниками полиции в момент оборудования тайников с наркотиками. Следственные органы установили круг лиц, причастных к распространению запрещенных веществ. В отношении куратора начато уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что 14 июня в Ноябрьске поймали 17-летнего жителя, который оборудовал тайник для наркотиков. Подросток имел при себе крупную партию наркотических веществ, которые собирался продать.