В ЯНАО задержали девочку-подростка, торгующую наркотиками

16-летняя наркоторговка из Иркутска была поймана в Ноябрьске Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Девушка-подросток из Иркутска была поймана в Ноябрьске с крупной партией наркотических средств. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, она приехала в город с целью сбыта запрещенного товара.

«16-летняя девушка, имеющая опыт в незаконном распространении наркотиков на территории Иркутской области, в апреле 2022 года получила от куратора задание отправиться в город Ноябрьск с целью незаконного распространения наркотических средств на территории города. Девушка предложила своему несовершеннолетнему другу принять участие в выполнении задания с целью заработка», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетние были пойманы сотрудниками полиции в момент оборудования тайников с наркотиками. Следственные органы установили круг лиц, причастных к распространению запрещенных веществ. В отношении куратора начато уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 июня в Ноябрьске поймали 17-летнего жителя, который оборудовал тайник для наркотиков. Подросток имел при себе крупную партию наркотических веществ, которые собирался продать.