Запрет полетов на юг России останется в силе до конца июня

22 июня 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

Ограничение действует в 11 аэропортах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральное агентство воздушного транспорта РФ приняло решение продлить введенные ранее ограничения на полеты в российские аэропорты, находящиеся на юге страны. Частичный запрет на полеты продлен до 30 июня 2022 года. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщается на сайте агентства. Временные ограничения в настоящее время действуют в 11 аэропортах РФ в городах Элиста, Анапа, Курск, Геленджик, Липецк. Кроме того, ограничения действуют на воздушные гавани Крымского полуострова. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ приняло решение продлить введенные ранее ограничения на полеты в российские аэропорты, находящиеся на юге страны. Частичный запрет на полеты продлен до 30 июня 2022 года. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщается на сайте агентства. Временные ограничения в настоящее время действуют в 11 аэропортах РФ в городах Элиста, Анапа, Курск, Геленджик, Липецк. Кроме того, ограничения действуют на воздушные гавани Крымского полуострова.