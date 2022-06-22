Запрет полетов на юг России останется в силе до конца июня

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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, авиакомпания red wings, аэропорт remezov, аэропорт ремезов
Ограничение действует в 11 аэропортах Фото:

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ приняло решение продлить введенные ранее ограничения на полеты в российские аэропорты, находящиеся на юге страны. Частичный запрет на полеты продлен до 30 июня 2022 года.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщается на сайте агентства.

Временные ограничения в настоящее время действуют в 11 аэропортах РФ в городах Элиста, Анапа, Курск, Геленджик, Липецк. Кроме того, ограничения действуют на воздушные гавани Крымского полуострова.

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Федеральное агентство воздушного транспорта РФ приняло решение продлить введенные ранее ограничения на полеты в российские аэропорты, находящиеся на юге страны. Частичный запрет на полеты продлен до 30 июня 2022 года. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщается на сайте агентства. Временные ограничения в настоящее время действуют в 11 аэропортах РФ в городах Элиста, Анапа, Курск, Геленджик, Липецк. Кроме того, ограничения действуют на воздушные гавани Крымского полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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