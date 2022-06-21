Пермский врач судится с психиатрической больницей из-за COVID-19

Медработник просит признать страховым случай ее заражения Covid-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помощница пермского врача-эпидемиолога добивается страховой выплаты от работодателя после заражения коронавирусом. Иск предъявлен к ГБУЗ ПК «Краевая клиническая психиатрическая больница». Заявление будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд Перми.

«Истец в период пандемии исполняла свои должностные обязанности в Кукуштанском филиале ГБУЗ ПК „Краевая клиническая психиатрическая больница“, а именно, была обязана посещать палаты с больными, места их общего пользования для взятия мазков с предметов, которыми пользуются пациенты. Также была обязана делать обходы отделений, в которых находятся пациенты, таким образом, являлась контактирующим медработником, вследствие чего заразилась коронавирусной инфекцией и находилась на больничном», — сообщили в пресс-службе суда.

В иске также указано, что болезнь протекала с осложнениями в виде острого трахеита. Это является основанием для выплаты страховки при причинении вреда здоровью. Однако больничная комиссия не признала этот случай страховым, обосновав это тем, что непосредственным лечением больных истец не занималась. Отказ заявитель считает незаконным и требует его отменить. Суд по иску назначен на 28 июля этого года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае врач попала под статью за поддельные медотводы от прививок против коронавируса. Она вносила в документы ложные сведения о противопоказаниях к вакцинации.