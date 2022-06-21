Пермяк поймал краснокнижную рыбу. Фото

Мужчине попался редкий подкаменщик (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пермяк Сергей Шадрин на рыбалке в реке Сылва поймал краснокнижную рыбу — подкаменщика. Об этом мужчина сообщил на свой страничке в социальной сети «Вконтакте».

«Помню, как в детстве, ради спортивного интереса, мы охотились на этих маленьких рыбок, заглядывая под плоские камни на мелководье между лагерями „Восток“ и „Куликовка“. Сегодня я впервые в жизни там поймал подкаменщика на удочку и конечно же сразу отпустил обратно, так как слышал о его „пролетарском“ происхождении», — написал Сергей. Мужчина считает, что это хороший знак, так как подкаменщик водится только в чистой, насыщенной кислородом воде. А это значит, что река Сылва между железнодорожным мостом и базой отдыха «Раздолье» пригодна для купания.

Подкаменщик относится к пресноводным видам рыб, его можно встретить в реках и озерах с пресной и чистой водой, обогащенной кислородом. Из-за того, что реки загрязняются большими темпами, уменьшается и численность подкаменщика. Рыба занесена в Красную книгу России и причислена к разряду редких видов рыб. Вырастает в длину до 20 сантиметров. В пищу не употребляется из-за небольшого размера и неприятного вкуса.

Ранее URA.RU сообщало, что ученые Пермского классического университета во время исследований берега и самого Мотовилихинского пруда обнаружили хариуса — деликатесную хищную рыбу семейства лососевых. В Мотовилихе хариус появился впервые, хотя раньше он встречался в водоемах города.

Судя по размеру, рыбке может быть около 4 лет Личная страница Сергея Шадрина в социальной сети «Вконтакте»

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