ФАС заставляет «Газпром» переориентироваться на российский рынок

22 июня 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Нормативы заставят нефтяную компанию акцентировать внимание на российском рынке Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить для «Газпрома» нормативы на продажу газа на бирже в объеме 10% от объема поставок на внутренний рынок. Это заставит нефтяную компанию акцентировать внимание на российский рынок. Об этом сообщает ФАС. «ФАС разработала нормативы продаж газа на бирже для „Газпрома“ и независимых производителей. Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении службы. По словам ведомства, в дальнейшем объемы биржевых продаж должны составлять не менее 10% для обеих категорий поставщиков энергоресурса. Данные нормативы позволят ограничить рост цен на газ в России. Также «Интерфакс» сообщил о планах Минфина изъять у «Газпрома» 416 миллиардов рублей. Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добываемый в РФ газ. Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предрек скорый рост цен на газ из-за санкций. Уже осенью текущего года могут появиться новые мировые рекорды стоимости. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и другие ресурсы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить для «Газпрома» нормативы на продажу газа на бирже в объеме 10% от объема поставок на внутренний рынок. Это заставит нефтяную компанию акцентировать внимание на российский рынок. Об этом сообщает ФАС. «ФАС разработала нормативы продаж газа на бирже для „Газпрома“ и независимых производителей. Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов», — говорится в сообщении службы. По словам ведомства, в дальнейшем объемы биржевых продаж должны составлять не менее 10% для обеих категорий поставщиков энергоресурса. Данные нормативы позволят ограничить рост цен на газ в России. Также «Интерфакс» сообщил о планах Минфина изъять у «Газпрома» 416 миллиардов рублей. Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добываемый в РФ газ. Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предрек скорый рост цен на газ из-за санкций. Уже осенью текущего года могут появиться новые мировые рекорды стоимости. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и другие ресурсы.