В России предрекли скорый рост цен на газ из-за санкций

20 июня 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Новые рекорды по мировым ценам на газ, могут появиться уже осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 На фоне нестабильности геополитики цены на газ будут расти, и уже осенью текущего года могут появиться новые мировые рекорды стоимости. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. «В этом году драйвером для разгона цен стала геополитика, прежде всего, антироссийские санкции», — считает доцент, передает агентство «Прайм». По его словам, достаточно вспомнить, что год назад цена тысячи кубометров газа колебалась на уровне 200-300 долларов. «Но с лета мир стал выходить из ковид-ограничений, вырос спрос на энергоносители, при этом альтернативные источники дали на 10% (солнечная) — 20% (ветренная) энергии меньше ожидаемого, а шансов получить больше трубопроводного газа сократились из-за противодействия реализации проекта «Северный поток-2», — напомнил он. Тимофеев отметил, что в настоящее время к геополитике добавляется активный спрос на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны стран Азии. Также он подчеркнул неспособность США оправиться и возобновить поставки СПГ в Европу. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На фоне нестабильности геополитики цены на газ будут расти, и уже осенью текущего года могут появиться новые мировые рекорды стоимости. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. «В этом году драйвером для разгона цен стала геополитика, прежде всего, антироссийские санкции», — считает доцент, передает агентство «Прайм». По его словам, достаточно вспомнить, что год назад цена тысячи кубометров газа колебалась на уровне 200-300 долларов. «Но с лета мир стал выходить из ковид-ограничений, вырос спрос на энергоносители, при этом альтернативные источники дали на 10% (солнечная) — 20% (ветренная) энергии меньше ожидаемого, а шансов получить больше трубопроводного газа сократились из-за противодействия реализации проекта «Северный поток-2», — напомнил он. Тимофеев отметил, что в настоящее время к геополитике добавляется активный спрос на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны стран Азии. Также он подчеркнул неспособность США оправиться и возобновить поставки СПГ в Европу. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. При этом ограничения оказали обратный эффект: Евросоюз и США столкнулись с рекордной инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские ресурсы. Позже в Европе признали, что вызванное санкциями экономическое противостояние ЕС с Россией представляет экзистенциальную угрозу для всей Европы. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «поблагодарил» зарубежных регуляторов за резкое повышение цен на газ и других ресурсов.