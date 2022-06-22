Банковский аналитик предрекла падение доллара ниже 53 рублей

22 июня 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Экспортеры меняют свои доходы на рубли, поддерживая российскую валюту Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Доллару относительно российской валюты грозит падение ниже 53 рублей. Таким прогнозом с URA.RU поделилась ведущий аналитик Банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. «Кроме таких факторов, как низкий спрос населения и предприятий на валюту, а также отмена бюджетного правила, на рубль, как правило, влияет налоговый период. Это означает, что предприятия-экспортеры меняют свои валютные доходы на рубли в конце месяца, чтобы уплатить налоги, и продажи валюты в больших объемах поддерживают рубль. Не исключено, что доллар, пока действуют указанные выше факторы, может упасть до 53 рублей и даже ниже этой отметки», — рассказала Наталья Мильчакова. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков считает, что стоит ожидать скачков курса в ближайшие полгода. «На краткосрочном горизонте, в течение трех—шести месяцев, внутренние факторы, такие как действия регулятора, будут оказывать более значимое влияние на курс национальной валюты. По нашим оценкам, учитывая перечисленные выше причины и в случае сохранения текущей сырьевой конъюнктуры рынка, курс доллара будет находиться в диапазоне 53—58 рублей за доллар в краткосрочной перспективе», — отметил эксперт. Чечушков объяснил, что может стать драйвером для дальнейшего стратегического роста курса национальной валюты. «Это переход на рубли в расчетах за поставки сырьевых ресурсов все большего количества импортеров. Необходимо учитывать, что 27 июня — срок уплаты налога на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизов со стороны экспортеров, что, возможно, приведет к повышенному спросу на национальную валюту. Кроме того, предпосылкой для дальнейшего укрепления рубля могут стать валютные интервенции ЦБ с целью снижения инфляционного давления», — заключил аналитик. Он добавил, что последний фактор может привести к исполнению бюджета с большим дефицитом. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. После решения российского лидера Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли валюта начала дешеветь и достигла досанкционных значений. По данным Мосбиржи на 22 июня 2022 года, курс доллара впервые с 2015 года снизился до 53,75 рубля, а евро упал ниже 56 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Доллару относительно российской валюты грозит падение ниже 53 рублей. Таким прогнозом с URA.RU поделилась ведущий аналитик Банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. «Кроме таких факторов, как низкий спрос населения и предприятий на валюту, а также отмена бюджетного правила, на рубль, как правило, влияет налоговый период. Это означает, что предприятия-экспортеры меняют свои валютные доходы на рубли в конце месяца, чтобы уплатить налоги, и продажи валюты в больших объемах поддерживают рубль. Не исключено, что доллар, пока действуют указанные выше факторы, может упасть до 53 рублей и даже ниже этой отметки», — рассказала Наталья Мильчакова. Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков считает, что стоит ожидать скачков курса в ближайшие полгода. «На краткосрочном горизонте, в течение трех—шести месяцев, внутренние факторы, такие как действия регулятора, будут оказывать более значимое влияние на курс национальной валюты. По нашим оценкам, учитывая перечисленные выше причины и в случае сохранения текущей сырьевой конъюнктуры рынка, курс доллара будет находиться в диапазоне 53—58 рублей за доллар в краткосрочной перспективе», — отметил эксперт. Чечушков объяснил, что может стать драйвером для дальнейшего стратегического роста курса национальной валюты. «Это переход на рубли в расчетах за поставки сырьевых ресурсов все большего количества импортеров. Необходимо учитывать, что 27 июня — срок уплаты налога на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизов со стороны экспортеров, что, возможно, приведет к повышенному спросу на национальную валюту. Кроме того, предпосылкой для дальнейшего укрепления рубля могут стать валютные интервенции ЦБ с целью снижения инфляционного давления», — заключил аналитик. Он добавил, что последний фактор может привести к исполнению бюджета с большим дефицитом. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. После решения российского лидера Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли валюта начала дешеветь и достигла досанкционных значений. По данным Мосбиржи на 22 июня 2022 года, курс доллара впервые с 2015 года снизился до 53,75 рубля, а евро упал ниже 56 рублей.