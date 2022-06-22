Доллар упал ниже 54 рублей. Это антирекорд за семь лет

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Курс доллара на Мосбирже впервые с 2015 года снизился до 53,75 рубля, а евро упал ниже 56 рублей Фото:
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Доллары и евро «бьют» по рублю

Курс доллара на Мосбирже впервые с 2015 года снизился до 53,75 рубля, а евро — ниже 56 рублей. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

На открытии торгов Индекс Мосбиржи на открытии торгов снижается на 0,46%, Индекс РТС — на 0,31%. Ранее Мосбиржа сообщала, что курс евро опустился до 57,33 рубля.

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Курс доллара на Мосбирже впервые с 2015 года снизился до 53,75 рубля, а евро — ниже 56 рублей. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи. На открытии торгов Индекс Мосбиржи на открытии торгов снижается на 0,46%, Индекс РТС — на 0,31%. Ранее Мосбиржа сообщала, что курс евро опустился до 57,33 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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