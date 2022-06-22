Совфед одобрил закон об обходе антироссийских санкций

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Заседание городской думы. Курган, чиновники, городская дума, документы, заседание глав, Принятие закона
Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В мае этого года Министерство промышленности и торговли РФ составило перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за ограничений ряд иностранных компаний ушел из России, а также прекратил ввозить продукцию на российский рынок.

Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины в феврале этого года. Основная задача российской армии — спасение граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.

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Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России. Об этом сообщает РИА «Новости». В мае этого года Министерство промышленности и торговли РФ составило перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за ограничений ряд иностранных компаний ушел из России, а также прекратил ввозить продукцию на российский рынок. Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины в феврале этого года. Основная задача российской армии — спасение граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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