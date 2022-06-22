Совфед одобрил закон об обходе антироссийских санкций

22 июня 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России. Об этом сообщает РИА «Новости». В мае этого года Министерство промышленности и торговли РФ составило перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за ограничений ряд иностранных компаний ушел из России, а также прекратил ввозить продукцию на российский рынок. Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины в феврале этого года. Основная задача российской армии — спасение граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте в России. Об этом сообщает РИА «Новости». В мае этого года Министерство промышленности и торговли РФ составило перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за ограничений ряд иностранных компаний ушел из России, а также прекратил ввозить продукцию на российский рынок. Россия начала вынужденную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины в феврале этого года. Основная задача российской армии — спасение граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.