Выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс умер после операции на почкиФото: Александр Вильф, РИА «Новости»
Российскому певцу Пьеру Нарциссу проводили операцию на почки. Это и стало причиной смерти артиста. Об этом рассказала дочь погибшего.
«Хирургическое вмешательство оказалось фатальным», — прокомментировала она смерть отца. Информацию приводит «Комсомольская правда». Больше никаких подробностей о смерти певца не сообщается.
Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию, где в Егорьевске жила его сестра, и поступил в МГУ на факультет журналистики. Пьер Нарцисс — выпускник «Фабрики звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц». Мужчине было 45 лет. Ранее артист был замечен в нескольких скандалах.
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Российскому певцу Пьеру Нарциссу проводили операцию на почки. Это и стало причиной смерти артиста. Об этом рассказала дочь погибшего. «Хирургическое вмешательство оказалось фатальным», — прокомментировала она смерть отца. Информацию приводит «Комсомольская правда». Больше никаких подробностей о смерти певца не сообщается. Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию, где в Егорьевске жила его сестра, и поступил в МГУ на факультет журналистики. Пьер Нарцисс — выпускник «Фабрики звезд». Он прославился исполнением песни «Шоколадный заяц». Мужчине было 45 лет. Ранее артист был замечен в нескольких скандалах.