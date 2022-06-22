Врачи из ХМАО и ЯНАО стали самыми богатыми в УрФО

22 июня 2022 в 13:55 Размер текста - 17 +

Зарплата врача в ХМАО 144 тысячи рублей, а в ЯНАО — 226 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU Врачи в ХМАО и ЯНАО зарабатывают больше всех в Уральском Федеральном округе. К такому мнению пришли исследователи Росстата, изучив зарплаты медработников в первом квартале года, взяв в расчет только специалистов с высшим образованием. Информация размещена на сайте Федеральной службы государственной статистики. «Средняя зарплата врача в ХМАО составляет 144 тысячи рублей. Выше югорских врачей только их коллеги из ЯНАО с зарплатой в 226 тысяч рублей», — говорится в исследовании ведомства. На третьем месте по уровню зарплат медработников оказалась Тюменская область. Там оклад врача составляет 96 тысяч рублей. На четвертом и пятом находятся Свердловская и Челябинская области с зарплатами в 87 и 79 тысяч рублей соответственно. Меньше всех зарабатывают врачи в Курганской области: 69 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени, ХМАО и ЯНАО считают, что медики мало зарабатывают. По данным исследования hh.ru, почти 80% жителей Тюменской области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Врачи в ХМАО и ЯНАО зарабатывают больше всех в Уральском Федеральном округе. К такому мнению пришли исследователи Росстата, изучив зарплаты медработников в первом квартале года, взяв в расчет только специалистов с высшим образованием. Информация размещена на сайте Федеральной службы государственной статистики. «Средняя зарплата врача в ХМАО составляет 144 тысячи рублей. Выше югорских врачей только их коллеги из ЯНАО с зарплатой в 226 тысяч рублей», — говорится в исследовании ведомства. На третьем месте по уровню зарплат медработников оказалась Тюменская область. Там оклад врача составляет 96 тысяч рублей. На четвертом и пятом находятся Свердловская и Челябинская области с зарплатами в 87 и 79 тысяч рублей соответственно. Меньше всех зарабатывают врачи в Курганской области: 69 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени, ХМАО и ЯНАО считают, что медики мало зарабатывают. По данным исследования hh.ru, почти 80% жителей Тюменской области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату.