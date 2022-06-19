Жители Тюмени, ХМАО и ЯНАО считают, что медики мало зарабатывают

Почти 80% жителей Тюменской области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Об этом в исследовании ко Дню медицинского работника сообщила пресс-служба hh.ru.
«Большинство жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО (79%) не согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 9%, остальные затруднились ответить», — отметили в hh.ru.
Треть опрошенных считают, что зарплата врача должна быть более 100 тысяч рублей в месяц. 52% тюменцев, югорчан и ямальцев назвали желаемый уровень зарплат для медсестер в пределах 30-60 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что 81% жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. 69% готовы перейти на такой режим занятости при условии сохранения уровня заработной платы, 12% — независимо ни от чего.
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Почти 80% жителей Тюменской области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Об этом в исследовании ко Дню медицинского работника сообщила пресс-служба hh.ru. «Большинство жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО (79%) не согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 9%, остальные затруднились ответить», — отметили в hh.ru. Треть опрошенных считают, что зарплата врача должна быть более 100 тысяч рублей в месяц. 52% тюменцев, югорчан и ямальцев назвали желаемый уровень зарплат для медсестер в пределах 30-60 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что 81% жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. 69% готовы перейти на такой режим занятости при условии сохранения уровня заработной платы, 12% — независимо ни от чего.