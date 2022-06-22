Губернатор Голубев: ростовский завод атаковали два беспилотника

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе — Новошахтинском НПЗ в Ростовской области возник из-за атаки беспилотников. Такое заявление сделал губернатор региона Василий Голубев.
«По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», — написал он в своем telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших в результате происшествия нет, персонал завода эвакуирован. Работа предприятия приостановлена.
Пожар на Новошахтинском НПЗ в Красносулинском районе начался утром 22 июня. Всего в его тушении приняли участие 24 единицы техники и 68 человек. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, дополняет «Федеральное агентство новостей». На данный момент возгорание потушено, отмечает агентство Nation News.
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