Пермяки производят ковры с Бивисом и Баттхедом. Фото

Каждый ковер индивидуален, нет двух одинаковых Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские ребята открыли свой бизнес «RUG’n«ROLLA» по производству ярких вязаных ковров — «тафтеров». Компания уже начала изготавливать ковры ручной работы с героями популярных мульфильмов — Бивисом и Баттхедом, офицером Виггамом и другими.

«Однажды, на YouTube, мы наткнулись на ролик с процессом создания подобных ковров и поняли: это новая, еще не приевшаяся обществу форма изобразительного искусства, которую мы решили развивать и реализовывать. В какой-то момент спертым офисным воздухом дышать стало просто невыносимо, и тогда мы сбросили с себя костюмы, и выпустили на волю наших творческих таракашек! Так и появилась идея проекта RUG’n«ROLLA», — рассказали создатели проекта корреспонденту URA.RU.

При изготовлении ковра используется множество материалов, основные: пряжа, ткань-основа будущего изделия, ткань оборотная, композиты и клей — для закрепления пряжи и склейки всех слоев изделия. Размеры изделий и рисунок могут быть разными, это зависит от предпочтений заказчика и самого эскиза-изображения. В среднем, на создание ковра размером 80×80 см уходит от трех до пяти дней.

Ребята могут сделать ковер с любым изображением Группа «Rug’n«Rolla» в социальной сети «Вконтакте»

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выпускают «Лего» для взрослых. Это наборы керамических мини-кирпичиков, из которых можно собрать башню, колодец, мельницу или камин.