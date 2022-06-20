20 июня 2022

В Перми выпускают «Лего» для взрослых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские парильни. Тюмень, кладка, кирпичи, декоративный кирпич
Все детали конструктора изготавливаются вручную Фото:

«Лего» для взрослых выпускает пермская гончарная мастерская «Круг». Это наборы керамических мини-кирпичиков, из которых можно собрать башню, колодец, мельницу или камин. Информация о новинке появилась в социальных сетях мастерской.

«Все началось с того, что один из пермских музеев попросил нашу мастерскую изготовить маленькие кирпичики для их макета. Мы, подготовили специальное оборудование и заказ выполнили. А инструмент остался. Чтоб он не лежал без дела — решили делать такие конструкторы», — рассказал директор гончарной мастерской Виталий Чернов корреспонденту URA.RU. Сооружения еще и функциональны — камин можно использовать как подсвечник, а башню — в качестве карандашницы.

Каждый такой набор изготавливается вручную, в составе есть все, чтобы собрать конструктор дома — цементная семь, краски, окошки и другие декорации, всего от 150 до 300 деталей. Виталий Чернов признается, что «Лего» он изготавливает только в свободное от основной деятельности время. Это скорее хобби. Тем не менее, новинка есть в наличии и доступна для покупки.

Ранее URA.RU сообщало, что В Перми резко вырос спрос на стройматериалы. Тенденция характерна для всей России: спрос на строительные материалы по стране вырос на 165%, а на отделочные — на 171%.

Камин горит благодаря свечке
Каждый кирпичик — ручная работа

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«Лего» для взрослых выпускает пермская гончарная мастерская «Круг». Это наборы керамических мини-кирпичиков, из которых можно собрать башню, колодец, мельницу или камин. Информация о новинке появилась в социальных сетях мастерской. «Все началось с того, что один из пермских музеев попросил нашу мастерскую изготовить маленькие кирпичики для их макета. Мы, подготовили специальное оборудование и заказ выполнили. А инструмент остался. Чтоб он не лежал без дела — решили делать такие конструкторы», — рассказал директор гончарной мастерской Виталий Чернов корреспонденту URA.RU. Сооружения еще и функциональны — камин можно использовать как подсвечник, а башню — в качестве карандашницы. Каждый такой набор изготавливается вручную, в составе есть все, чтобы собрать конструктор дома — цементная семь, краски, окошки и другие декорации, всего от 150 до 300 деталей. Виталий Чернов признается, что «Лего» он изготавливает только в свободное от основной деятельности время. Это скорее хобби. Тем не менее, новинка есть в наличии и доступна для покупки. Ранее URA.RU сообщало, что В Перми резко вырос спрос на стройматериалы. Тенденция характерна для всей России: спрос на строительные материалы по стране вырос на 165%, а на отделочные — на 171%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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