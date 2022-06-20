Все детали конструктора изготавливаются вручную Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Лего» для взрослых выпускает пермская гончарная мастерская «Круг». Это наборы керамических мини-кирпичиков, из которых можно собрать башню, колодец, мельницу или камин. Информация о новинке появилась в социальных сетях мастерской.

«Все началось с того, что один из пермских музеев попросил нашу мастерскую изготовить маленькие кирпичики для их макета. Мы, подготовили специальное оборудование и заказ выполнили. А инструмент остался. Чтоб он не лежал без дела — решили делать такие конструкторы», — рассказал директор гончарной мастерской Виталий Чернов корреспонденту URA.RU. Сооружения еще и функциональны — камин можно использовать как подсвечник, а башню — в качестве карандашницы.

Каждый такой набор изготавливается вручную, в составе есть все, чтобы собрать конструктор дома — цементная семь, краски, окошки и другие декорации, всего от 150 до 300 деталей. Виталий Чернов признается, что «Лего» он изготавливает только в свободное от основной деятельности время. Это скорее хобби. Тем не менее, новинка есть в наличии и доступна для покупки.

Ранее URA.RU сообщало, что В Перми резко вырос спрос на стройматериалы. Тенденция характерна для всей России: спрос на строительные материалы по стране вырос на 165%, а на отделочные — на 171%.

Камин горит благодаря свечке Группа «Гончарная мастерская „Круг“. Пермь» во Вконтакте

Каждый кирпичик — ручная работа Группа «Гончарная мастерская „Круг“. Пермь» во Вконтакте