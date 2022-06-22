В Якутии пропал второй пассажирский самолет

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ан-26ш
Самолет пропал в районе аэропорта Оленек в Якутии Фото:

В Якутии второй самолет за сутки пропал с экранов радаров. В Оленекском районе исчез Ан-30.

«В Оленекском районе исчез Ан-30. Это произошло примерно в 30 километрах от аэропорта Оленек, где должен был приземлиться борт. На его поиски сейчас вылетел вертолет Ми-8. Известно, что Ан-30 принадлежит компании НПП», — сообщает telegram-канал SHOT.

Как сообщает ТАСС, на борту Ан-30 находится семь человек. Ранее в Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительным данным, на борту находятся три человека — два члена экипажа и пассажир.

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В Якутии второй самолет за сутки пропал с экранов радаров. В Оленекском районе исчез Ан-30. «В Оленекском районе исчез Ан-30. Это произошло примерно в 30 километрах от аэропорта Оленек, где должен был приземлиться борт. На его поиски сейчас вылетел вертолет Ми-8. Известно, что Ан-30 принадлежит компании НПП», — сообщает telegram-канал SHOT. Как сообщает ТАСС, на борту Ан-30 находится семь человек. Ранее в Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительным данным, на борту находятся три человека — два члена экипажа и пассажир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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