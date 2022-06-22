Банки РФ отреагировали на просьбу Путина новой ставкой по ипотеке

22 июня 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Банки начали снижать ставки по ипотеке Фото: Размик Закарян © URA.RU В ВТБ вслед за Сбербанком предлагает льготную ипотеку на новостройки клиентам на новых условиях — по ставке от 6,7%. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «Дисконт в 0,3 п. п. от базовой ставки в 7% дают зарплатным клиентам или при использовании цифровых сервисов на сделке. Это первые выдачи среди российских банков по обновленным условиям госпрограммы», — говорится в сообщении от ВТБ. Ранее Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку по обновленным условиям. Это произошло сразу же сразу после заявления президента Владимира Путина на ПМЭФ. От клиентов поступило уже почти 3 тыс. заявок, передает ТАСС. В ходе Петербургского международного экономического форума 21 июня Путин заявил необходимости максимально эффективно и быстро снизить ставки по льготной ипотеке. Правительство России откликнулось на это поручение и снизило ставки на новостройки с 9% до 7%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ВТБ вслед за Сбербанком предлагает льготную ипотеку на новостройки клиентам на новых условиях — по ставке от 6,7%. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «Дисконт в 0,3 п. п. от базовой ставки в 7% дают зарплатным клиентам или при использовании цифровых сервисов на сделке. Это первые выдачи среди российских банков по обновленным условиям госпрограммы», — говорится в сообщении от ВТБ. Ранее Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку по обновленным условиям. Это произошло сразу же сразу после заявления президента Владимира Путина на ПМЭФ. От клиентов поступило уже почти 3 тыс. заявок, передает ТАСС. В ходе Петербургского международного экономического форума 21 июня Путин заявил необходимости максимально эффективно и быстро снизить ставки по льготной ипотеке. Правительство России откликнулось на это поручение и снизило ставки на новостройки с 9% до 7%.