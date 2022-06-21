Теневой мэр Перми оценит уборку городских улиц

22 июня 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Владимир Плотников ранее не раз критиковал дорожников за неубранный снег (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми выберут лучший район города по уборке дорог. В состав рабочей группы по подведению итогов соревнования войдет и самый богатый депутат думы, которого также называют «серым кардиналом» городской политики, Владимир Плотников. Ранее он предлагал не платить подрядчикам за плохую уборку снега. Решение о направлении депутата в комиссию сегодня поддержали его коллеги из думского комитета по городскому хозяйству. «Предлагается направить следующих депутатов: Гараева, Колчанова, Плотникова, Пономарева и Стенно», — зачитал проект решения председатель комитета Максим Спиридонов. Документ был поддержан единогласно. В декабре 2021 года Плотников на заседании гордумы предложил не платить подрядчикам за некачественную или несвоевременную уборку снега с улиц. Другой депутат, также направленный в оценочную комиссию, Сергей Стенно, ранее предлагал мэрии включить в стоимость услуг ЖКХ плату за вывоз снега из дворов. В пермской политтусовке Владимира Плотникова негласно называют теневым мэром. Он же несколько лет подряд занимает лидирующее место по уровню доходов среди депутатов городской думы. За 2021 год он задекларировал 221,1 млн рублей. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми выберут лучший район города по уборке дорог. В состав рабочей группы по подведению итогов соревнования войдет и самый богатый депутат думы, которого также называют «серым кардиналом» городской политики, Владимир Плотников. Ранее он предлагал не платить подрядчикам за плохую уборку снега. Решение о направлении депутата в комиссию сегодня поддержали его коллеги из думского комитета по городскому хозяйству. «Предлагается направить следующих депутатов: Гараева, Колчанова, Плотникова, Пономарева и Стенно», — зачитал проект решения председатель комитета Максим Спиридонов. Документ был поддержан единогласно. В декабре 2021 года Плотников на заседании гордумы предложил не платить подрядчикам за некачественную или несвоевременную уборку снега с улиц. Другой депутат, также направленный в оценочную комиссию, Сергей Стенно, ранее предлагал мэрии включить в стоимость услуг ЖКХ плату за вывоз снега из дворов. В пермской политтусовке Владимира Плотникова негласно называют теневым мэром. Он же несколько лет подряд занимает лидирующее место по уровню доходов среди депутатов городской думы. За 2021 год он задекларировал 221,1 млн рублей.