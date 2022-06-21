21 июня 2022

Власти ХМАО объявили карантин из-за бешенства животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, зона карантина, внимание зона карантина
В Ханты-Мансийском районе бешенством заразились животные Фото:

В Ханте-Мансийском районе выявлен случай заражения животных бешенством, из-за чего там объявлен карантин. Об этом URA.RU сообщили в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО.

«На территории Ханты-Мансийского района, в районе устья протоки Березовская введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Посещение этого участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия», — сообщают в ведомстве.

Также в природнадзоре ХМАО добавили, что бешенство является опасным вирусным заболеванием и поражает нервную систему. Инфекция опасна как для человека, так и для животного. За действия, повлекшие за собой возникновения очагов заболевания, грозит уголовная и административная ответственность.

Ранее URA.RU сообщало, что из вспышки африканской чумы в ХМАО охотникам запретили охотиться. Ограничения действовали на территории Нягани, автодороги Нягань — Унъюган и в Октябрьском районе.

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В Ханте-Мансийском районе выявлен случай заражения животных бешенством, из-за чего там объявлен карантин. Об этом URA.RU сообщили в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО. «На территории Ханты-Мансийского района, в районе устья протоки Березовская введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. Посещение этого участка запрещено для посторонних лиц, кроме специалистов, организующих карантинные мероприятия», — сообщают в ведомстве. Также в природнадзоре ХМАО добавили, что бешенство является опасным вирусным заболеванием и поражает нервную систему. Инфекция опасна как для человека, так и для животного. За действия, повлекшие за собой возникновения очагов заболевания, грозит уголовная и административная ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что из вспышки африканской чумы в ХМАО охотникам запретили охотиться. Ограничения действовали на территории Нягани, автодороги Нягань — Унъюган и в Октябрьском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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