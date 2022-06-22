Пермские власти отдают трамваи московскому холдингу

Все трамваи в Перми станут новыми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Перми и Пермского края намерены заключить концессионное соглашение с дочерним подразделением столичного холдинга «Мовиста регионы», ООО «Мовиста регионы Пермь». Компания будет реализовывать глобальный проект по обновлению городского электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры. Об этом заявил на заседании комитета заксобрания по промышленной политике заксобрания 22 июня министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, передает корреспондент URA.RU.

«Инвестором выступает „Мовиста регионы Пермь“, которая подала частную концессионную инициативу в адрес администрации Перми 25 мая», — рассказал Алякринский. Срок соглашения составит 25 лет. За это время концессионер должен купить 44 новых трамвая, переложить 35 км путей, реконструировать семь тяговых подстанций и трамвайного депо.

Общая стоимость проекта составляет 15,5 млрд рублей. Из них 5,8 млрд рублей дает корпорация «ВЭБ.РФ», 4,6 — федеральный бюджет, 3,8 млрд рублей — средства «Фонда национального благосостояния».

Компания «Мовиста регионы Пермь» была зарегистрирована 26 января. 100% в ней принадлежит ООО «Мовиста регионы». Гендиректором и пермской, и столичной компании значится Александр Советников (он же — владелец «Мовиста регионы»). Ранее претензии к параметрам соглашения высказала пермская оппозиция в парламенте.