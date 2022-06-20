Пермскую оппозицию возмутил мегапроект краевых властей

В 2019 году власти закупили новые трамваи по цене в два раза дешевле, чем планируют сейчас Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Руководителя реготделения партии «Справедливая Россия», депутата заксобрания Пермского края Веронику Куликову возмутили условия передачи трамвайного парка Перми в концессию. Краевые и городские власти должны заплатить за нее 30 млрд рублей, обязательства концессионера непонятны, а расчеты завышены. Об этом она заявила на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры 21 июня, передает корреспондент URA.RU.

«Я так понимаю, шоколадная концессия для кого-то. А для края и города — серьезные расходы на 25 лет с абсолютно непонятными вводными, для чего мы делаем, есть ли альтернативные варианты. Вопросов много, ответов нет. При этом деньги в бюджет мы закладываем уже сейчас», — заявила Куликова.

По ее расчетам, с 2022 по 2047 год край и город должны заплатить более 30 млрд рублей. И Вероника Куликова не понимает, за что именно. В 2019 году, когда городские власти закупали новые трамваи «Львята», цена за единицу составляла 44 млн рублей. Сейчас закладывается 82 млн.

Ее смутили и расходы на обновление трамвайных путей. На ул. Уральской 1 км таких работ год назад обошелся в 130 млн рублей, причем, в обе стороны. Сейчас речь идет о 217 млн рублей. Реконструкцию трамвайного депо оценили в 3,1 млрд рублей. Но, отметила Куликова, строительство нового здания инфекционной больницы стоит дешевле (2,1 млрд рублей).

«Я как житель Перми и края заинтересована в том, чтобы в край приходили инвестиции, но давайте пойдем по пути, когда будет строиться что-то новое, например, ветки в микрорайоны „Садовый“, „Парковый“, в Кондратово. Нет, мы берем действующую инфраструктуру, пытаемся ее отремонтировать, при этом влезаем в серьезные долги на 25 лет», — заявила Вероника Куликова.

Министр транспорта Андрей Алякринской ответил ей, что Пермский край вошел в 10 регионов, где пройдет пилотный проект по обновлению электротранспорта. На ул. Уральской, по его словам, был капремонт, а сейчас речь идет о реконструкции, которая приравнивается к новому строительству. А сравнивать инфекционную больницу и трамвайное депо некорректно. В ответ на недостаток информации по проекту у депутатов Алякринский пообещал прислать им презентацию. А также подробнее рассказать на заседании постоянно действующей рабочей группы 24 июня. Но принять поправки в бюджет с расходами на концессию надо 23 июня, поскольку по условиям правительства РФ заключить соглашения надо до 25 июля. Депутаты пермской гордумы также высказали претензии к этому проекту.

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