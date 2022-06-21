В Челябинской области перехватили и уничтожили 5 тонн помидоров

В партии помидоров выявили вирус Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области перехватили партию зараженных помидоров из Узбекистана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, партия была уничтожена.

«На территорию Челябинской области ввезены пять тонн томатов из Узбекистана, в которых выявлен вирус коричневой морщинистости плодов. Партия была уничтожена по решению собственника груза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве объяснили, что вирус может вызвать от 30 до 70% потери урожая томатов и перца. Он переносится с семенами, контактным способом (инструментом, руками, одеждой, при соприкосновении растений), через прививочный материал.

Ранее в Челябинскую область завезли две партии зараженных нектаринов и абрикосов общим весом свыше четырех тонн. Партии выйдут в продажу после проведения обеззараживания.