21 июня 2022

В Челябинской области перехватили и уничтожили 5 тонн помидоров

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, овощи, помидоры, томаты
В партии помидоров выявили вирус Фото:

В Челябинской области перехватили партию зараженных помидоров из Узбекистана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, партия была уничтожена.

«На территорию Челябинской области ввезены пять тонн томатов из Узбекистана, в которых выявлен вирус коричневой морщинистости плодов. Партия была уничтожена по решению собственника груза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве объяснили, что вирус может вызвать от 30 до 70% потери урожая томатов и перца. Он переносится с семенами, контактным способом (инструментом, руками, одеждой, при соприкосновении растений), через прививочный материал.

Ранее в Челябинскую область завезли две партии зараженных нектаринов и абрикосов общим весом свыше четырех тонн. Партии выйдут в продажу после проведения обеззараживания.

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В Челябинской области перехватили партию зараженных помидоров из Узбекистана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, партия была уничтожена. «На территорию Челябинской области ввезены пять тонн томатов из Узбекистана, в которых выявлен вирус коричневой морщинистости плодов. Партия была уничтожена по решению собственника груза», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве объяснили, что вирус может вызвать от 30 до 70% потери урожая томатов и перца. Он переносится с семенами, контактным способом (инструментом, руками, одеждой, при соприкосновении растений), через прививочный материал. Ранее в Челябинскую область завезли две партии зараженных нектаринов и абрикосов общим весом свыше четырех тонн. Партии выйдут в продажу после проведения обеззараживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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