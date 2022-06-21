Перед концертом Газманова в Тобольске подорожали съемные квартиры

22 июня 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Олег Газманов даст бесплатный концерт в Тобольске 25 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU За несколько дней до бесплатного концерта Олега Газманова в Тобольске резко выросли цены на посуточную аренду квартир. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере недвижимости. При этом свободные номера в местных отелях практически закончились. «Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Тобольске — 1000-1200 рублей. Но это в обычные дни. Перед Днем города и бесплатным концертом Газманова владельцы жилья взвинтили цены в 2 раза: от 2500 рублей и выше. Но и эти квартиры разбирают, как горячие пирожки. В городе ожидается большой наплыв гостей, которые приедут на праздник», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. День города Тобольска пройдет 25 июня. При этом, в местных отелях «Сибирь», «AZIMUT Отель Тобольск» и «Континент» агентству сообщили, что на эту дату уже нет свободных мест, а в гостинице «Георгиевская» на момент звонка журналистов URA.RU остался последний номер стоимостью от 4 до 5,5 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало о том, что Олег Газманов даст бесплатный концерт для жителей Тобольска в День города 25 июня. Его выступление оплатил холдинг СИБУР. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

За несколько дней до бесплатного концерта Олега Газманова в Тобольске резко выросли цены на посуточную аренду квартир. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере недвижимости. При этом свободные номера в местных отелях практически закончились. «Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Тобольске — 1000-1200 рублей. Но это в обычные дни. Перед Днем города и бесплатным концертом Газманова владельцы жилья взвинтили цены в 2 раза: от 2500 рублей и выше. Но и эти квартиры разбирают, как горячие пирожки. В городе ожидается большой наплыв гостей, которые приедут на праздник», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. День города Тобольска пройдет 25 июня. При этом, в местных отелях «Сибирь», «AZIMUT Отель Тобольск» и «Континент» агентству сообщили, что на эту дату уже нет свободных мест, а в гостинице «Георгиевская» на момент звонка журналистов URA.RU остался последний номер стоимостью от 4 до 5,5 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало о том, что Олег Газманов даст бесплатный концерт для жителей Тобольска в День города 25 июня. Его выступление оплатил холдинг СИБУР.