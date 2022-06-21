Полиция выясняет природу происхождения фигуры из свастики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Мегиона обнаружили выложенную на площади рядом с парком аттракционов фашистскую свастику из плитки. Видео появилось в социальных сетях.

«Наши гибнут на Донбассе, а здесь что творится в нашем свободном Мегионе?» — задается вопросом автор видео, который обнаружил нацистский символ, выложенный в парке аттракционов из плиток, которые обычно застилают детские площадки. Стоящие рядом с местом происшествия подростки отрицали свою причастность к содеянному. Тем не менее автор попросил их разобрать эту фигуру.

В пресс-службе мэрии Мегиона посоветовали обратиться в отдел общественной безопасности городской администрации для получения комментариев. Однако там не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе УМВД ХМАО заявили, что по данному факту проводится проверка и может быть возбуждено дело об административном правонарушении за распространение нацистской символики.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута возмутило исполнение песни украинского певца Макса Барских во время празднования Дня России. Исполнитель оскорбительно высказывался о россиянах после начала спецоперации на Украине.