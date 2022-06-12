В Сургуте жителей возмутила песня Макса Барских на празднике

13 июня 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

В комментариях рассказали, что песню исполнил местный артист Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прозвучавшая на концерте 12 июня песня украинского певца Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник) возмутила жителей Сургута. Пост опубликован в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Кто его пустил в Россию! Позор!» — написал в комментариях Виталик Иванов. «Он нелестно отзывался о россиянах, а нашу страну назвал дырявой», — поделилась Татьяна Василькова. Пост набрал несколько десятков комментариев. Не все осудили исполнение песни украинского артиста. «Что они вам плохого сделали, украинцы», — написал в комментариях Александр Пахомов. «Пел точно не Макс Барских, а парень из местного ДК. Так можно дойти и убрать песни Пугачевой, Кикабидзе, Шевчука, Океана Эльзы. Песни остаются песнями», — рассказал Виталий Малыхин. Ранее Барских сообщил, что запрещает использовать свою музыку на территории России. Певец также оскорбительно высказывался о россиянах в связи со спецоперацией России на Украине. О ней стало известно 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию соседней страны. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Прозвучавшая на концерте 12 июня песня украинского певца Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник) возмутила жителей Сургута. Пост опубликован в группе «ЧП Сургут» в соцсети «ВКонтакте». «Кто его пустил в Россию! Позор!» — написал в комментариях Виталик Иванов. «Он нелестно отзывался о россиянах, а нашу страну назвал дырявой», — поделилась Татьяна Василькова. Пост набрал несколько десятков комментариев. Не все осудили исполнение песни украинского артиста. «Что они вам плохого сделали, украинцы», — написал в комментариях Александр Пахомов. «Пел точно не Макс Барских, а парень из местного ДК. Так можно дойти и убрать песни Пугачевой, Кикабидзе, Шевчука, Океана Эльзы. Песни остаются песнями», — рассказал Виталий Малыхин. Ранее Барских сообщил, что запрещает использовать свою музыку на территории России. Певец также оскорбительно высказывался о россиянах в связи со спецоперацией России на Украине. О ней стало известно 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию соседней страны.