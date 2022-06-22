Главного налоговика Кургана наказали за блокировку счета компании

Алексей Петров получил три судебных штрафа общей суммой 10 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Начальник инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по городу Кургану Алексей Петров получил три судебных штрафа общей суммой 10 тысяч рублей. Решения об этом принял Арбитражный суд Курганской области по заявлению местной компании-перевозчика, у которой налоговый орган заблокировал банковские счета.

«Наложить на начальника инспекции ФНС по Кургану Петрова Алексея Сергеевича судебный штраф в размере 5000 рублей за неисполнение определения суда о принятии обеспечительных мер», — говорится в материалах дела, опубликованных в картотеке арбитражных дел. Суд апелляционной инстанции это решение поддержал.

Перевозчик в конце 2021 года обратился в суд с просьбой признать незаконными три решения о приостановлении операций по счетам в банке. 28 декабря 2021 года суд определил приостановить блокировку счетов компании до завершения спора о законности такой меры. Через месяц представитель компании заявил в суде, что операции по счетам не возобновились. Он попросил наложить на Петрова судебный штраф за неисполнение решения суда.

В марте суд оштрафовал Петрова на пять тысяч рублей. Глава инспекции ФНС пытался обжаловать это решение, но безуспешно. Позже суд назначил Петрову еще два штрафа по 2500 рублей каждый. «При определении размера [штрафа] суд учитывает, что меры к исполнению определения суда предпринимались, но в данной конкретной ситуации этих мер оказалось недостаточно», — уточняют в суде.

Инспекция ФНС по городу Кургану была ликвидирована 28 марта в рамках модернизации структуры управления налогового органа. Петров в настоящее время занимает пост заместителя руководителя УФНС по Курганской области. В региональное УФНС URA.RU направило письменный запрос. На момент публикации ответ не поступал.

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