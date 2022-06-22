Дмитрий Федоров поделился с URA.RU впечатлениями от поездки в Донбасс Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Побывавший в ДНР депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров рассказал URA.RU, о том, как познакомился с молодой парой, которая защищает Донецк. Он отметил, что девушка, с которой ему удалось пообщаться, воюет уже восемь лет. На передовой она познакомилась со своим будущим мужем, и недавно они сыграли свадьбу.

«Наталья (имя изменено — прим.ред.) сама родом из Донецка. Она сейчас пулеметчица на БМП. Они с мужем сыграли свадьбу, и им дали пять дней отпуска на свадебное путешествие, а затем — снова на передовую. Муж этой девушки, Андрей (имя изменено — прим.ред.), родился в Луганске, потом вместе с родителями переехал во Францию. В 2014 году, когда началась война, сказал родителям, что поехал воевать. У него есть мечта — купить дом. Вот, он устроился к „вагнеровцам“ (ЧВК „Вагнера“)» — рассказал Федоров.

Также, по словам Федорова, ему удалось познакомиться с одним из депутатов Народного совета ДНР. «Пять дней в неделю, вместе с сыном, он находится на передовой, потом на два дня — законы попринимает, и обратно на передовую», — добавил Федоров.

URA.RU рассказывало, что в начале июня пермский депутат вместе с коллегами побывал с гуманитарной миссией в Донецкой народной республике. Он передал местным жителям лекарства и продукты, а также пообщался с руководством некоторых населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии. Российская армия проводит с 24 февраля на территории Украины спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она направлена на помощь жителям Донбасса.

Молодожены рассказали Дмитрию Федорову (слева), как познакомились, и воюют за ДНР. По просьбе автора фото, лица молодых людей скрыты Фото предоставлено Дмитрием Федоровым

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам