Президент Литвы заявил о готовности жить без электричества из РФ 22 июня 2022 в 19:32 Размер текста - 17 + Литва готова к отключению от энергосистемы БРЭЛЛ, заявил Гитанас Науседа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от региональной энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил президенты страны Гитанас Науседа. «Литва будет готова, если Россия отключит ее от региональной энергосистемы в ответ на блокирование железнодорожных поставок некоторых российских товаров в Калининградскую область. Военного противостояния не ожидается», — передает Reuters слова Науседы. Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного и автомобильного транзита товаров в Калининградскую область из России. В Кремле заявили, что уже обсуждают ответные меры на такое решение Литвы, пишет RT. В МИД РФ заявили, что ответ России будет «практическим», пишет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от региональной энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил президенты страны Гитанас Науседа. «Литва будет готова, если Россия отключит ее от региональной энергосистемы в ответ на блокирование железнодорожных поставок некоторых российских товаров в Калининградскую область. Военного противостояния не ожидается», — передает Reuters слова Науседы. Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного и автомобильного транзита товаров в Калининградскую область из России. В Кремле заявили, что уже обсуждают ответные меры на такое решение Литвы, пишет RT. В МИД РФ заявили, что ответ России будет «практическим», пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям