Президент Литвы заявил о готовности жить без электричества из РФ

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
Литва готова к отключению от энергосистемы БРЭЛЛ, заявил Гитанас Науседа Фото:

Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от региональной энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил президенты страны Гитанас Науседа.

«Литва будет готова, если Россия отключит ее от региональной энергосистемы в ответ на блокирование железнодорожных поставок некоторых российских товаров в Калининградскую область. Военного противостояния не ожидается», — передает Reuters слова Науседы.

Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного и автомобильного транзита товаров в Калининградскую область из России. В Кремле заявили, что уже обсуждают ответные меры на такое решение Литвы, пишет RT. В МИД РФ заявили, что ответ России будет «практическим», пишет «Национальная служба новостей».

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Литва готова к тому, что Россия может отключить ее от региональной энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом заявил президенты страны Гитанас Науседа. «Литва будет готова, если Россия отключит ее от региональной энергосистемы в ответ на блокирование железнодорожных поставок некоторых российских товаров в Калининградскую область. Военного противостояния не ожидается», — передает Reuters слова Науседы. Ранее в Литве заявили о прекращении железнодорожного и автомобильного транзита товаров в Калининградскую область из России. В Кремле заявили, что уже обсуждают ответные меры на такое решение Литвы, пишет RT. В МИД РФ заявили, что ответ России будет «практическим», пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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