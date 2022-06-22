Хуснуллин рассказал, сколько стоит восстановление Мариуполя 22 июня 2022 в 20:18 Размер текста - 17 + В течение месяца будет создан план по восстановлению Мариуполя, заявил Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восстановление Мариуполя обойдется России «достаточно дорого». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Затраты на восстановление Мариуполя будут достаточно большие. Все здания уже обследованы, понимаем, что ремонтировать, а что сносить. В течение месяца утвердим план по восстановлению города», — сказал Хуснуллин. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 20 мая в Минобороны РФ сообщили о полном контроле над Мариуполем, пишет RT. 7 июня в городе завершили разминирование портов, сообщает телеканал 360. В Следственном комитете РФ заявили, что около 20% жилого фонда Мариуполя не подлежат восстановлению. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Восстановление Мариуполя обойдется России «достаточно дорого». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Затраты на восстановление Мариуполя будут достаточно большие. Все здания уже обследованы, понимаем, что ремонтировать, а что сносить. В течение месяца утвердим план по восстановлению города», — сказал Хуснуллин. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 20 мая в Минобороны РФ сообщили о полном контроле над Мариуполем, пишет RT. 7 июня в городе завершили разминирование портов, сообщает телеканал 360. В Следственном комитете РФ заявили, что около 20% жилого фонда Мариуполя не подлежат восстановлению. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям