Хуснуллин рассказал, сколько стоит восстановление Мариуполя

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
В течение месяца будет создан план по восстановлению Мариуполя, заявил Марат Хуснуллин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восстановление Мариуполя обойдется России «достаточно дорого». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Затраты на восстановление Мариуполя будут достаточно большие. Все здания уже обследованы, понимаем, что ремонтировать, а что сносить. В течение месяца утвердим план по восстановлению города», — сказал Хуснуллин.

Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 20 мая в Минобороны РФ сообщили о полном контроле над Мариуполем, пишет RT. 7 июня в городе завершили разминирование портов, сообщает телеканал 360. В Следственном комитете РФ заявили, что около 20% жилого фонда Мариуполя не подлежат восстановлению.

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Восстановление Мариуполя обойдется России «достаточно дорого». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Затраты на восстановление Мариуполя будут достаточно большие. Все здания уже обследованы, понимаем, что ремонтировать, а что сносить. В течение месяца утвердим план по восстановлению города», — сказал Хуснуллин. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 20 мая в Минобороны РФ сообщили о полном контроле над Мариуполем, пишет RT. 7 июня в городе завершили разминирование портов, сообщает телеканал 360. В Следственном комитете РФ заявили, что около 20% жилого фонда Мариуполя не подлежат восстановлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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