Дмитрий Федоров выяснил, зачем военнослужащие ВСУ и бойцы нацбатов пошли воевать против российской армии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы нацбатов «Азов» и «Айдар» (признан экстремистскими организациями и запрещены на территории России), находящиеся в плену на территории ДНР, уверены, что их обменяют на российских военнослужащих. Они считают, что после этого снова смогут участвовать в военных действиях. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров, которому удалось пообщаться с украинскими военнопленными, а также бойцами украинских нацбатов.

«Мы [с коллегами] побывали в фильтрационных лагерях в ДНР. Я спрашиваю у ВСУшников: „Какая у вас цель войны с российской армией?“ Они ревут, извиняются, просят отпустить домой. А вот „азовцы“ и „айдаровцы“, конечно, идейные. Говорят, нас обменяют, мы вернемся домой, возьмем импортное оружие и снова пойдем [воевать]», — сказал Федоров.

По словам депутата, боевики нацбатальонов настроены решительно. Они «намерены освободить Крым, ДНР и ЛНР», а местных жителей, которые не хотят возврата в состав Украины, считают предателями и грозят расправой.

В начале июня Федоров несколько дней провел на территории Донецкой народной республике, а также ряда украинских населенных пунктов, перешедших под контроль российской армии. Он объяснил, что цель поездки — «точечная доставка гуманитарного груза», а также общение с местными жителями и желание «увидеть все своими глазами».

В конце февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. По словам президента России Владимира Путина, она направлена на демилитаризацию и денацификацию этой страны.

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