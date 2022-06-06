Дмитрия Федорова поразила история девочки из Донбасса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Пермской гордумы, ветеран боевых действий Дмитрий Федоров, который с 1 июня находится в Донбассе, поделился впечатлениями о девочке, отмолившей больничный городок в ДНР. Об этом он пишет на своей странице ВКонтакте. Раненая осколками девятилетняя Богдана 16 дней читала молитвы в полуразрушенной больнице, объединив вокруг себя всех напуганных действиями ВСУ взрослых и детей.

«Про девятилетнюю Богдану говорят: „Богдаша нас отмолила…“. Охрипшая, потерявшая силы и голос, девятилетняя девочка продолжала просить защиты у Бога. Все дети и взрослые объединились вокруг нее и повторяли слова молитв», — пишет Дмитрий Федоров.

Девочка вместе с мамой поступили в больницу с осколочными ранениями. Время нахождения в городке украинской армии мама Богданы охарактеризовала как «16 дней ада». Танк ВСУ протаранил первый этаж больницы. На втором этаже девочка каждый день читала молитвы. Мама говорит, что к ним притягивались все пациенты. На уточняющий вопрос URA.RU Дмитрий Федоров ответил, что события происходили в Волновахе.

Дмитрий Федоров рассказывает, что во время его встречи с Богданой присутствовала съемочная группа. Они хотели снять историю девочки для фильма. Для нее соорудили импровизированную сцену, чтобы она спела перед местными жителями. Но когда он вышла на нее, то вдруг замолчала. «Улыбка с ее лица ушла, и она стояла, опустив глаза… Ее спрашивали, что случилось и будет ли она петь, на что с надрывом в голосе Богдана прошептала: „Нет, я перед врагами не буду обращаться к Богу“, показывая пальцем на американского видеооператора…», — пишет пермский депутат.

Дмитрий Федоров является ветераном боевых действий. Он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. С 1 июня он с гуманитарной миссией находится в Донбассе. Федоров поделился своими впечатлениями от посещения Мариуполя, а также рассказал о героическом поступке учителя из Волновахи.

Россия проводит спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских в Донбассе с 24 февраля. Главным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения, в то время как ВСУ часто использует жителей в качестве живого щита.

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