Финансист назвал способ увеличить пенсию на 100 тысяч рублей

23 июня 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Чем позже начнешь копить, тем больше средств придется вкладывать, сказал Игорь Бутаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дополнительно получать прибавку к пенсии в 100 тысяч рублей в месяц можно, откладывая 10% от своего дохода на протяжении 30 лет. Об этом URA.RU рассказал финансовый директор КПК Капитал Регионов Игорь Бутаков. «Самый простой способ накопления на пенсию — регулярно откладывать и инвестировать часть своего дохода. Если говорить о статистике, то регулярное инвестирование всего 10% от своего дохода способно на промежутке в 30 лет создать дополнительную прибавку к пенсии в размере около 70-100 тысяч рублей при самом консервативном размещении средств. Чем дольше срок до пенсии, тем больше возможностей есть у человека и наоборот. При коротком сроке накоплений стоит откладывать большую часть для создания регулярных выплат в пенсионном возрасте.», — сказал Игорь Бутаков. Собеседник агентства рассказал, оптимальный размер инвестиций. «Существует правило: Отложенный рубль сегодня — инвестиция в 3 рубля в будущем. У каждого человека эта цифра своя, но оптимальным является значение от 10% до 30%. Самое главное правило — копить. Необходимо наметить свой план накоплений и четко следовать ему», — добавил эксперт. По его словам, при долгом сроке размещения больший процент стоит вкладывать в более рисковые инструменты с высоким потенциалом дохода. «Ими могут выступать фондовый рынок и даже криптовалюта. Однако, короткий срок диктует вложения в депозиты, облигации и золото», — заключил финансист. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Дополнительно получать прибавку к пенсии в 100 тысяч рублей в месяц можно, откладывая 10% от своего дохода на протяжении 30 лет. Об этом URA.RU рассказал финансовый директор КПК Капитал Регионов Игорь Бутаков. «Самый простой способ накопления на пенсию — регулярно откладывать и инвестировать часть своего дохода. Если говорить о статистике, то регулярное инвестирование всего 10% от своего дохода способно на промежутке в 30 лет создать дополнительную прибавку к пенсии в размере около 70-100 тысяч рублей при самом консервативном размещении средств. Чем дольше срок до пенсии, тем больше возможностей есть у человека и наоборот. При коротком сроке накоплений стоит откладывать большую часть для создания регулярных выплат в пенсионном возрасте.», — сказал Игорь Бутаков. Собеседник агентства рассказал, оптимальный размер инвестиций. «Существует правило: Отложенный рубль сегодня — инвестиция в 3 рубля в будущем. У каждого человека эта цифра своя, но оптимальным является значение от 10% до 30%. Самое главное правило — копить. Необходимо наметить свой план накоплений и четко следовать ему», — добавил эксперт. По его словам, при долгом сроке размещения больший процент стоит вкладывать в более рисковые инструменты с высоким потенциалом дохода. «Ими могут выступать фондовый рынок и даже криптовалюта. Однако, короткий срок диктует вложения в депозиты, облигации и золото», — заключил финансист.